Polis aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı - Son Dakika

Polis aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde resmi polis aracıyla yolcu minibüsü çarpıştı.

Polis aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde resmi polis aracıyla yolcu minibüsü çarpıştı. Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.


Kaza, İslahiye'nin Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi köprülü kavşağında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait olan ve Hakkı Demirel Caddesi istikametinden seyreden Polis Memuru İ.S. idaresindeki polis aracı, İstasyon Caddesi'nden Santral Caddesi istikametine giden Ş.Y. yönetimindeki 27 K 5013 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Resmi plakalı polis aracının görevden döndüğü öğrenilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.


Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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