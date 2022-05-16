Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek - Son Dakika

İstanbul'da resmi polis aracını kullandığı anları sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu kişinin görüntüleri büyük tepki topladı. Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

VİDEO, BAKIM İÇİN BIRAKILAN POLİS ARACINDA ÇEKİLDİ

Yapılan incelemede, videonun ilk olarak Suriye uyruklu B.H'ye (25) ait bir hesaptan paylaşıldığı belirlendi. Sakarya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin videoyu 8 ay öncesine kadar çalıştığı Zeytinburnu'ndaki oto tamircisinde, bakım için bırakılan polis aracını yıkama bölümüne götürdüğü sırada kaydedildiği öğrenildi.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞALTILDI

Türk Ceza Kanunu'nun "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" başlıklı 264. maddesi gereği hakkında işlem yapılan B.H'nin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.