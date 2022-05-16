İstanbul'da resmi polis aracını kullandığı anları sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu kişinin görüntüleri büyük tepki topladı. Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, videonun ilk olarak Suriye uyruklu B.H'ye (25) ait bir hesaptan paylaşıldığı belirlendi. Sakarya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin videoyu 8 ay öncesine kadar çalıştığı Zeytinburnu'ndaki oto tamircisinde, bakım için bırakılan polis aracını yıkama bölümüne götürdüğü sırada kaydedildiği öğrenildi.
Türk Ceza Kanunu'nun "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" başlıklı 264. maddesi gereği hakkında işlem yapılan B.H'nin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek - Son Dakika