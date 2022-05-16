Polis aracı kullanırken çektiği videoyu paylaşan kişi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Polis aracı kullanırken çektiği videoyu paylaşan kişi İstanbul'da yakalandı

16.05.2022 16:54

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda resmi polis aracını kullandığı görülen yabancı uyruklu bir kişi, Eyüpsultan'da yakalandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda resmi polis aracını kullandığı görülen yabancı uyruklu bir kişi, Eyüpsultan'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi polis aracı kullandığı sırada kaydedilmiş videosunu sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, videonun ilk olarak Suriye uyruklu B.H'ye (25) ait bir hesaptan paylaşıldığı belirlendi.

Sakarya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin videoyu 8 ay öncesine kadar çalıştığı Zeytinburnu'ndaki oto tamircisinde, bakım için bırakılan polis aracını yıkama bölümüne götürdüğü sırada kaydedildiği öğrenildi.

Türk Ceza Kanunu'nun "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" başlıklı 264. maddesi gereği hakkında işlem yapılan B.H'nin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Polis aracı kullanırken çektiği videoyu paylaşan kişi İstanbul'da yakalandı
Polis aracı kullanırken çektiği videoyu paylaşan kişi İstanbul'da yakalandı
Polis aracı kullanırken çektiği videoyu paylaşan kişi İstanbul'da yakalandı
Polis aracı kullanırken çektiği videoyu paylaşan kişi İstanbul'da yakalandı

YORUMLAR
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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