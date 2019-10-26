Son Dakika Haberleri: Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu
Son Dakika Güncel Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu

Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu

50 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin işlek caddesinde polis otomobilinin, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşa siper olması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin işlek caddesinde polis otomobilinin, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşa siper olması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kızıltepe ilçesinde trafik akışının yoğun yaşandığı İpek Yolu Dedeman Kavşağı'nda polis trafik aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelliye yardımcı oldu. Engelli vatandaşa, yolun karşısına geçinceye kadar trafik polisinin kullandığı otomobil eşlik etti.

Trafik polislerin engelli kişiye eşlik etme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu

Kızıltepe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:55 Kaynak: AA
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