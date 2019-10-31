Son Dakika Haberleri: Polis aracın kaportasında böyle sürüklendi
Son Dakika Güncel Polis aracın kaportasında böyle sürüklendi

Polis aracın kaportasında böyle sürüklendi

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü polis tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymamış, aracın önüne geçerek durdurmaya çalışan polis ise aracın kaportasında bir süre sürüklenmişti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü polis tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymamış, aracın önüne geçerek durdurmaya çalışan polis ise aracın kaportasında bir süre sürüklenmişti. Polis memurunun alkollü sürücünün kullandığı aracın kaportasında sürüklenme anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Şeyh Mahallesi Belediye Sokak üzerinde seyreden 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı yapıldı. Ü.K. yönetimindeki aracı durdurmak isteyen ekiplerin 'dur' ihtarı sonrası araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Ekipler kaçan araç sürücüsünü durdurmak için havaya ateş açtı. Polis memuru M.E. alkollü şahsı durdurmak için aracının önüne geçtiği sırada araç sürücüsü polis memurunu aracının kaportası üzerinde bir süre taşıdı. Bu sırada aracın kaportasında seyreden polis, sürücüyü durdurmak için aracın camına ateş açtı.

Yapılan uyarı ateşlerinin ardından, aracın kaportasında uzun süre sürüklenen polis araçtan Saburhane mevkisinde düşerek hafif yaralandı. Kaçan sürücü ise ekiplerin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramada aracın ön tarafında ağzı açık alkol şişesi bulundu. Polis memurunun alkollü sürücünün kullandığı aracın kaportasında sürüklenme anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

(Bekir Tosun - Mustafa Altar Zeyhan/İHA)

Polis aracın kaportasında böyle sürüklendi

Menteşe, Polis, Muğla, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
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