Son Dakika Haberleri: Polis aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtardı
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Polis aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtardı

1 saat önce

Adana'da bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, polis ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Adana'da bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, polis ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Caddesi üzerinde park halindeki 01 EMZ 30 plakalı aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kaputu açılmayınca otomobilin sürücüsüne ulaşarak yavru kediyi aracın altından çıkarmak için çalıştı.
Yavru kedi polisin bir saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Polis aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:39 Kaynak: AA
Kurttepe, Çukurova, Adana, Polis, Güncel
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