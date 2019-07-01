Polis aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtardı
1 saat önce
Adana'da bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, polis ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:39 Kaynak: AA
'da bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, polis ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre merkez Çukurova
ilçesine bağlı Kurttepe
Caddesi üzerinde park halindeki 01 EMZ 30 plakalı aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kaputu açılmayınca otomobilin sürücüsüne ulaşarak yavru kediyi aracın altından çıkarmak için çalıştı.
Yavru kedi polisin bir saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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