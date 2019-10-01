Son Dakika Haberleri: Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi

33 dakika önce

ADANA'da, 6 gün önce, çevik kuvvet polislerinin taşındığı servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evinde, etkisiz hale getirildi.

Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

ADANA'da, 6 gün önce, çevik kuvvet polislerinin taşındığı servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evinde, etkisiz hale getirildi.

Olay, geçtiğimiz 25 Eylül'de, Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı polis midibüsüne teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında polis, saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyerek teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada 2 teröristin Eskişehir'de olduğu belirlendi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'taki hücre evine düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, 2 teröriste teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateş  açarak karşılık veren teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ile Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir" denildi. Ayrıca, operasyonda çıkan çatışma sonucu 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Eskişehir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı
Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi Roma'da fahiş hesap çıkaran restoran hakkında yeni şikayet: Turistleri tuzağa düşürmek için hazırlanan balık tabağı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 22:08:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]