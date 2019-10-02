Son Dakika Haberleri: Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ)

Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ)

Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:24 Kaynak: DHA
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