Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ)
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:24 Kaynak: DHA
Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ)
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