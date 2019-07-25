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Polis aracına çarpan bisikletli yaşlı kadın cezadan kaçamadı

32 dakika önce

Polis aracına çarpan bisikletli yaşlı kadın cezadan kaçamadıUkrayna, (DHA)- Ukrayna'da bisiklet süren yaşlı kadın, sağa dönüş yaptığı sırada karşısına çıkan polis aracını fark etti ancak paniğe kapılınca frene basmayı unuttu.

Polis aracına çarpan bisikletli yaşlı kadın cezadan kaçamadı
Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'da bisiklet süren yaşlı kadın, sağa dönüş yaptığı sırada karşısına çıkan polis aracını fark etti ancak paniğe kapılınca frene basmayı unuttu. Polis aracına çarpıp, ön cama kafasını vurarak yere düşen kadına trafik cezası kesildi.
Olay, Zaporijya şehrinde 16 Temmuz tarihinde meydana geldi. Polis aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yolda bisiklet kullanan yaşlı kadın, sağa dönüş yaptığı sırada karşıdan gelen polis aracıyla karşılaştı. Bisikletli kadını fark eden polis memuru aracı durdururken, yaşlı kadın ise karşısına çıkan aracı fark etmesine rağmen paniğe kapılarak frene basmayı unuttu, polis aracına çarptı ve aracın ön camına kafasını vurarak yere düştü.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaza anında polis aracının hareketsiz olması nedeniyle kadına, 'trafik kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle ceza kesildi.
Polis aracına çarpan bisikletli yaşlı kadın cezadan kaçamadı
Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:52 Kaynak: DHA
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