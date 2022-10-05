POLİS ARACINA ÇARPAN MOTORLU KURYE AĞIR YARALANDI

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yolda ilerleyen motorlu kurye Yavuz Gülücü (29), yan yoldan karşıya geçen polis aracına çarptı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yolda ilerleyen motorlu kurye Yavuz Gülücü (29), yan yoldan karşıya geçen polis aracına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan Gülücü (29), hastaneye kaldırıldı. Olay, 2 Ekim'de Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Motorlu kurye Yavuz Gülücü, asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yolda ilerlerken, Üç Yol mevkinde yan yoldan girerek karşıya geçmekte olan polis aracına arkadan çarptı. Kaza sonrası motosikletle birlikte savrulan Gülücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gülücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Gülücü, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gülücü'nün tedavisi sürüyor.

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