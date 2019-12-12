Polis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Polis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta polis aracına arkadan çarpan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Polis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta polis aracına arkadan çarpan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Kaza saat 02: 00 sıralarında Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, Milli Saraylar Resim Müzesi'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş istikametinden Karaköy istikametine doğru seyir halindeki Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 34 A 85284 plakalı ekip otosu, Milli Saraylar Resim Müzesi'nin önünde, dönülmez tabelasının olduğu noktadan dönerken, aynı istikamette ilerleyen 41 AAK 848 plakalı motosiklet ekip otosuna arkadan çarptı.

MOTOSİKLETTE BULUNAN İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Ekip otosunda bulunan polis memurları ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:22 Kaynak: DHA
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