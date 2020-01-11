Polis aracına çarpan otomobil takla attı: 2'si polis, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis aracına çarpan otomobil takla attı: 2'si polis, 4 yaralı - Son Dakika

Polis aracına çarpan otomobil takla attı: 2'si polis, 4 yaralı

39 dakika önce

YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin polis aracına çarparak takla atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Polis aracına çarpan otomobil takla attı: 2'si polis, 4 yaralı, System.String[]

YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin polis aracına çarparak takla atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Topçu köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf S. yönetimindeki 27 ATT 25 plakalı otomobil, köy yolunda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu polis memuru Yasin S.'nin kullandığı 66 DY 621 plakalı polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yusuf S.'nin otomobili takla attı. Kazada, Yusuf S. ile yanındaki Ali D. ve polis memurları Yasin S. ile İbrahim E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı ardından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yozgat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
00:12 Trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
00:08 Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi öldü (3) - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
00:06 Fransa'da emeklilikte 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildi - Son Dakika
00:06 Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 00:16:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis aracına çarpan otomobil takla attı: 2'si polis, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]