Polis aracına çarpan sürücü yakalanınca" kusura bakmayın" dedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis aracına çarpan sürücü yakalanınca' kusura bakmayın' dedi - Son Dakika

Polis aracına çarpan sürücü yakalanınca" kusura bakmayın" dedi

1 saat önce

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtığı sırada 1 polis aracına ve park halindeki 3 otomobile çarptı.

Polis aracına çarpan sürücü yakalanınca

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtığı sırada 1 polis aracına ve park halindeki 3 otomobile çarptı. Yaklaşık 8 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalanan sürücü çarptığı polislere, " Kusura bakmayın" dedi.


Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 01 SU 755 plakalı pikaba 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Sürücü İbrahim S. kaçtığı sırada bir polis aracına ve park halindeki 3 araca çarptı. Yaklaşık 8 kilometre boyunca kaçan İbrahim S., Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.


Yakalanan sürücü çarptığı polislere," Kusura bakmayın" dedi. Trafik polislerinin yaptığı alkol testinde sürücü İbrahim S. 2.64 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine de el konuldu. - ADANA

Adana Yüregir, Kusura, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'de 6 yaşındaki kız çocuğu, kelepçe takılarak gözaltına alındı
Polisten kaçabilmek için elindeki şantaj paralarını sokağa saçtı 34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı Talihsiz kadının sokak ortasında bıçakla gasp edildiği anlar güvenlik kamerasında!

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 03:46:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis aracına çarpan sürücü yakalanınca" kusura bakmayın" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]