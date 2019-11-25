Son Dakika Haberleri: Polis aracına çarpınca durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah bulundu
Son Dakika Güncel Polis aracına çarpınca durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah bulundu - Son Dakika

Polis aracına çarpınca durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah bulundu

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçmaya çalışırken polis aracına çarparak duran otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Polis aracına çarpınca durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah bulundu, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçmaya çalışırken polis aracına çarparak duran otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobilde inceleme yapmak istedi.

Otomobilde bulunan şüpheliler, aracı, kendilerine yaklaşan polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sırasında ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin aracı, polis aracına çarpınca durdu.

Araçta yapılan aramada, kuru sıkı tabanca ve 5 fişek, 3 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 3 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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