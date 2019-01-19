Polis Aracına Çarpıp Kaçan Şüpheliler Yakalandı
1 saat önce
Sivas'ta sivil polis aracına çarpıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Sivas
'ta sivil polis aracına çarpıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. Yenişehir
Mahallesi'nde A.T. yönetimindeki 52 AF 126 plakalı minibüs, park halinde bulunan sivil polis aracına çarptıktan sonra kaçtı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan araç, Atatürk Caddesi
Kepçeli Kavşağı'nda ekiplerce durduruldu.
Minibüs sürücüsü A.T. ile yanındaki kadın zanlı S.U. gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:29 Kaynak: AA
İki Grup Arasında Çıkan Kavgada 50 Yaşındaki Kadın Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü
Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum
16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü
Son Dakika! Erdoğan'ın ABD'li Senatör'le Fazıl Say'ın Konserini İzlemesine Bahçeli'den Yorum: Memnun Edici