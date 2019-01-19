Son Dakika Haberleri: Polis Aracına Çarpıp Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Polis Aracına Çarpıp Kaçan Şüpheliler Yakalandı

1 saat önce

Sivas'ta sivil polis aracına çarpıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta sivil polis aracına çarpıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir Mahallesi'nde A.T. yönetimindeki 52 AF 126 plakalı minibüs, park halinde bulunan sivil polis aracına çarptıktan sonra kaçtı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araç, Atatürk Caddesi Kepçeli Kavşağı'nda ekiplerce durduruldu.

Minibüs sürücüsü A.T. ile yanındaki kadın zanlı S.U. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:29 Kaynak: AA

Sivas, Polis, Güncel
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