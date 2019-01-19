Son Dakika Haberleri: Polis Aracına Çarpıp Kaçan Sürücü, Kovalamacayla Yakalandı

Polis Aracına Çarpıp Kaçan Sürücü, Kovalamacayla Yakalandı

19 dakika önce

SİVAS'ta polis aracına çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

Polis Aracına Çarpıp Kaçan Sürücü, Kovalamacayla Yakalandı, System.String[]
SİVAS'ta polis aracına çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 52 AF 126 plakalı minibüsün sürücüsü A.T. geri geri giderken sivil polis aracına çarptı. Paniğe kapılan minibüs sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı. Bir süre şehir içerisinde minibüs sürücüsü ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası minibüs, Demircilerardı Mahallesi üzerindeki Kepçeli kavşağında durduruldu. Araçtan indirilerek yere yatırılıp kelepçe takılan sürücü A.T. ile minibüste bulunan S.U. isimli kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ekiplerin içinde arama yaptığı minibüs daha sonra bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:26 Kaynak: DHA

Kızılırmak, Sivas, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış Kaza Sonrası Kaçmaya Çalışan Şahısları Tabancayla Vurdu

İki Grup Arasında Çıkan Kavgada 50 Yaşındaki Kadın Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:45:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Aracına Çarpıp Kaçan Sürücü, Kovalamacayla Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]