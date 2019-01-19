Polis Aracına Çarpıp Kaçan Sürücü Trafiği Birbirine Kattı
1 saat önce
Polis aracına çarpıp kaçan sürücü trafiği birbirine kattı Sivas'ta takip edildiği araçtan kaçarken polis otobüsüne çarpan minibüs sürücüsü trafiği birbirine kattıSİVAS - Sivas'ta takip edildiği araçtan kaçarken polis otobüsüne çarpan minibüs sürücüsü trafiği birbirine kattı.
Polis
aracına çarpıp kaçan sürücü trafiği birbirine kattı Sivas
'ta takip edildiği araçtan kaçarken polis otobüsüne çarpan minibüs sürücüsü trafiği birbirine kattı
SİVAS - Sivas'ta takip edildiği araçtan kaçarken polis otobüsüne çarpan minibüs sürücüsü trafiği birbirine kattı.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Yenişehir
mahallesinde meydana geldi. İ.U. yönetiminde ki 60 AAU 080 plakalı araçtan kaçan A.T. yönetimindeki 52 AF 126 plakalı minibüs sivil polis otomobiline çarptı. Devam eden kovalamacaya polis aracı da eklendi. Kendilerine çarpan minibüsü takibe alan polis ekipleri telsizle diğer ekiplerden de yardım istedi. 15 dakika süren kovalamaca da minibüs Kepçeli kavşağında durduruldu. Ekiplere direnen sürücü polis tarafından alındı. A.T minibüste bulunan S.U. isimli kadınla birlikte polis merkezine götürüldü. Minibüsü kovalayan araç sürücüsü İ.U.'da polis tarafından alınarak polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:33 Kaynak: İHA
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