Polis aracına çarptıkları otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheliden 2'si yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışması, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekiplerce zanlıların yola attığı esrar ele geçirildi, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin çarptığı ekip aracındaki iki polis, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Ekip aracına da çarpan otomobildeki zanlılar, araçlarının kullanılamaz hale gelmesi üzerine koşarak kaçmaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 'nde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri 61 JB 855 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Adana 'da polis uygulama noktasında "Dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sırasında ekip aracına çarparak kaçmaya çalışan otomobildeki 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı, 2 polis hafif yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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