Son Dakika Haberleri: Polis aracına çarptıktan sonra otomobilin altında kalan motosikletli öldü
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Polis aracına çarptıktan sonra otomobilin altında kalan motosikletli öldü

50 dakika önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, motosikletiyle polis aracına çarpıp, savrulduktan sonra otomobilin altında kalan Zülfikar Yazgan (41), yaşamını yitirdi.

Polis aracına çarptıktan sonra otomobilin altında kalan motosikletli öldü, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, motosikletiyle polis aracına çarpıp, savrulduktan sonra otomobilin altında kalan Zülfikar Yazgan (41), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Burhaniye merkezinin girişinde meydana geldi. Zülfikar Yazgan yönetimindeki 16 CGS 55 plakalı motosiklet, iddiaya göre, polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yazgan, Burhaniye yönünden gelen  Yılmaz Turan'ın (68) kullandığı 34 GB 7286 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ağır yaralı olduğunu belirlediği Yazgan, ambulansla hastaneye götürülmek istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:19 Kaynak: DHA
Burhaniye, Balıkesir, Polis, Güncel
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