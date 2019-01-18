Polis Aracına Pompalı Tüfekle Ateş Eden Zanlı Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde, polis aracına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde, polis aracına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı. Zafer Mahallesi
Fuar Alanı Kümesi mevkisinde bir çay bahçesi önünde gece saatlerinde, motosikletteki yüzleri kapalı 2 şüpheliden biri, polis aracına doğru pompalı tüfekle 2 el ateş etti.
Mermi araca isabet etmezken, şüpheliler motosikletle kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu
ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu pompalı tüfekle ateş eden Fatih
A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:32 Kaynak: AA
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