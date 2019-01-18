Son Dakika Haberleri: Polis Aracına Tüfekle Ateş Eden Maskeli Şüpheli Yakalandı

Polis Aracına Tüfekle Ateş Eden Maskeli Şüpheli Yakalandı

30 dakika önce

SAMSUN'da maskeli 2 kişi motosiklet üzerinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Polis Aracına Tüfekle Ateş Eden Maskeli Şüpheli Yakalandı, System.String[]
SAMSUN'da maskeli 2 kişi motosiklet üzerinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açtı. Kaçan şüphelilerden Fatih Aktaş yakalanırken diğer şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı. 

Olay, saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle mahalledeki karakol yakınlarına gelen yüzleri maskeli 2 şüpheli, pompalı tüfekle polis otosuna doğru 2 el ateş açtı. Olayın ardından kaçan 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Motosikette bulunduğu belirlenen şüphelilerden Fatih Aktaş, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda diğer şüpheli saldırganın yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:11 Kaynak: DHA

Samsun, Polis, Güncel
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