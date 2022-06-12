Polis aracını videoya çekip uygunsuz hareket eden 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Polis aracını videoya çekip uygunsuz hareket eden 4 kişi yakalandı

12.06.2022 10:17
Polis aracını videoya çekip uygunsuz hareket eden 4 kişi yakalandı

Bazı sosyal medya hesaplarında "Önce polis arabasını çekip sonra show kesen yabancı uyruklu grup" başlığıyla yapılan paylaşımda yer alan 4 kişi yakaladı.

Bazı sosyal medya hesaplarında "Önce polis arabasını çekip sonra show kesen yabancı uyruklu grup" başlığıyla yapılan paylaşımda yer alan 4 kişi yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarındaki söz konusu paylaşımlarla ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışmada yabancı uyruklu 4 kişinin, polis aracının önünden geçerken uygunsuz davranışlar sergiledikleri ve bunu videoya çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştıkları belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu K.M, M.S, A.Z. ve B.A. dün Başakşehir'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis aracını videoya çekip uygunsuz hareket eden 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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