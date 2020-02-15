Polis, aracının aküsüyle yolda kalan vatandaşın aracını şarj etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis, aracının aküsüyle yolda kalan vatandaşın aracını şarj etti - Son Dakika

Polis, aracının aküsüyle yolda kalan vatandaşın aracını şarj etti

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aküsü biten sürücü, polisin yardımıyla aracını çalıştırdı.

Polis, aracının aküsüyle yolda kalan vatandaşın aracını şarj etti, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aküsü biten sürücü, polisin yardımıyla aracını çalıştırdı.


Düziçi Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube personellerinden İsmail Şahin ve Şaban Karaoğlan devriye halindeyken kendilerinden yardım isteyen vatandaşın çağrısına duyarsız kalmadı. İş yeri önünde aküsü biten aracını çalıştıramayan Fethi Çiller, oradan geçen ekipleri durdurarak yardım istedi. Polis memurları da kendi araçlarının aküsüne bağladıkları kablolar ile vatandaşın aracını şarj ederek çalışmasını sağladı.


Fethi Çiller, "Arabam çalışmayınca yoldan geçenlerden yardım istedim. Araçlara durun diye el kaldırdım. Kimse ne yardım etti nede durdu. O sırada yoldan geçen trafik ekiplerini gördüm ve onlara da el sallayarak yardım istedim. Sağ olsun polis arkadaşlar hemen durup yanıma geldiler. Bende aracımın çalışmadığını söyleyerek bana yardım edebilir misiniz dedim. Yanlarında zaten gerekli malzemeler varmış. Kendi araçlarının aküsünden benim aracımı kablo yardımıyla şarj edip çalıştırdılar. Allah onlardan razı olsun. Beni bu şubat soğuğunda yalnız bırakmadılar. Onlara bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bizim böyle polisimiz olduktan sonra evvel Allah sırtımız yere gelmez" dedi. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Düziçi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı
Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Mersin ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:41:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis, aracının aküsüyle yolda kalan vatandaşın aracını şarj etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]