Polis Aracının Camını Çatı Katından Saksı Atarak Kırdı
57 dakika önce
Samsun'da aile kavgasına giden polis aracının üzerine saksı atarak camını kıran şahıs gözaltına alındı.
Samsun
'da aile kavgasına giden polis aracının üzerine saksı atarak camını kıran şahıs gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Fatih Mahallesi
'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içi kavga ihbarı üzerine olay yerine giden resmi polis aracını evinin önüne geldiğini gören babasıyla kavga ettiği ileri sürülen İ.A., 4 katlı binanın çatı katından polis aracının üzerine saksılar attı. Bu sırada polis aracının camı kırıldı ve kaportası zarar gördü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İ.A. polis tarafından gözaltına alınarak İlyasköy Polis
Merkezine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:19 Kaynak: İHA
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