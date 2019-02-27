Son Dakika Haberleri: Polis Aracının Camını Çatı Katından Saksı Atarak Kırdı

Polis Aracının Camını Çatı Katından Saksı Atarak Kırdı

57 dakika önce

Samsun'da aile kavgasına giden polis aracının üzerine saksı atarak camını kıran şahıs gözaltına alındı.

Polis Aracının Camını Çatı Katından Saksı Atarak Kırdı, System.String[]
Samsun'da aile kavgasına giden polis aracının üzerine saksı atarak camını kıran şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içi kavga ihbarı üzerine olay yerine giden resmi polis aracını evinin önüne geldiğini gören babasıyla kavga ettiği ileri sürülen İ.A., 4 katlı binanın çatı katından polis aracının üzerine saksılar attı. Bu sırada polis aracının camı kırıldı ve kaportası zarar gördü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İ.A. polis tarafından gözaltına alınarak İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:19 Kaynak: İHA

İlkadım, Fatih Mahallesi, Samsun, Polis, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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