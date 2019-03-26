Son Dakika Haberleri: Polis Aracının Camını Kırdılar, Bastonla Polise Saldırdılar

Polis Aracının Camını Kırdılar, Bastonla Polise Saldırdılar

1 saat önce

Samsun'da trafik ekiplerinin uygulama yaptıkları sırada durdurdukları aracın sürücüsü polis aracının camını yumruklayarak kırarken, sürücünün annesi de bastonuyla polise saldırdı.

Samsun'da trafik ekiplerinin uygulama yaptıkları sırada durdurdukları aracın sürücüsü polis aracının camını yumruklayarak kırarken, sürücünün annesi de bastonuyla polise saldırdı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptıkları bir sırada inşaat işçisi 60 yaşlarındaki M.B. idaresindeki 55 RD 525 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurarak aracın evraklarını kontrol etmek istedi. Sürücü M.B., polislere cenazesinin olduğunu ileri sürerek taşkınlık yapıp trafik polisinin aracının ön camını yumruklayarak kırdı. M.B., polis tarafından gözaltına alınıp İlyasköy Polis Merkezine teslim edilirken, annesi 78 yaşlarındaki E.B. de elindeki bastonu ile trafik polisine saldırdı. Saldırıya uğrayan trafik polisi yaşlı kadınının elinden bastonunu alırken, sürücünün kardeşi ile annesi güçlükle sakinleştirildi.

(Muhammer Ay/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Korhan Ekiz Bulvarı, İlkadım, Samsun, Polis, Güncel
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