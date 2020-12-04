Polis aracının tekeri patlayan vatandaşa yardımcı oldu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pandemi denetimleri kapsamında devriye gezen ekipler, aracının tekeri patlayan sürücüye yardımcı olarak yeni tekerin monte edilmesini sağladı.

İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere Kovid-19 Denetimleri konulu genelge gereği, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler aralıksız devam ediyor.

İlçenin giriş çıkışlarının yanı sıra ana arterlerde de maske denetimlerine devam eden ekipler, seyir uygulamaları da gerçekleştirerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

İnegöl'de bu kapsamda devriye gezen Emniyet Ekipleri, 16 NHZ 79 plakalı aracın yol ortasında durduğunu ve hareket etmediğini görünce, sürücüye devam etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Sürücünün, aracının tekeri patladığını ve tekeri değiştiremediğini ifade etmesi üzerine, polisler sürücüye yardım ederek tekeri değiştirdi.