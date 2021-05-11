Polis aracıyla ameliyata gidip geldi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sokağa çıkamayan ve araç bulamayan yaşlı adam polisten yardım istedi. Hastaneye getirilip katarakt ameliyatı olan yaşlı adam polis aracıyla tekrar evine götürüldü.

68 yaşındaki Ali Alibeyler, katarakt ameliyatı olmak için hastaneye gitmek istedi. Ancak hem sokağa çıkma yasağı, hem de yaşadığı bölgede araç sorunu olduğu için hastaneye gidemeyince 155 polis imdat hattını arayarak polisten yardım istedi.

İhbarı değerlendiren ekipler, yaşlı adamı evinden alarak özel hastaneye götürdü. Gözünden katarakt ameliyatı olan yaşlı adam tekrar polis aracıyla evine götürüldü. Ali Alibeyler, "Katarak ameliyatı oldum hastaneye gidip gelmek için polislerden yardım istedim onlar da bize yardımcı oldu. Sabah geldiler götürdüler, şimdi de evime getirdiler. Teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ