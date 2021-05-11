Polis aracıyla ameliyata gidip geldi - Son Dakika

Polis aracıyla ameliyata gidip geldi

11.05.2021 12:22

Polis aracıyla ameliyata gidip geldi Tam kapanmada sokağa çıkamayan araç bulamayan yaşlı adam polisten yardım istedi Hastaneye getirilip katarakt ameliyatı olan yaşlı adam polis aracıyla yeniden evine götürüldü Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sokağa çıkamayan araç bulamayan yaşlı adam...

Polis aracıyla ameliyata gidip geldi

Tam kapanmada sokağa çıkamayan araç bulamayan yaşlı adam polisten yardım istedi

Hastaneye getirilip katarakt ameliyatı olan yaşlı adam polis aracıyla yeniden evine götürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sokağa çıkamayan araç bulamayan yaşlı adam polisten yardım istedi. Hastaneye getirilip katarakt ameliyatı olan yaşlı adam polis aracıyla tekrar evine götürüldü.

68 yaşındaki Ali Alibeyler, katarakt ameliyatı olmak hastaneye gitmek istedi. Ancak hem sokağa çıkma yasağı, hem de yaşadığı bölgede araç sorunu olduğu için hastaneye gidemeyince 155 polis imdat hattını arayarak polisten yardım istedi.

İhbarı değerlendiren ekipler, yaşlı adamı evinden alarak özel hastaneye götürdü. Gözünden katarakt ameliyatı olan yaşlı adam tekrar polis aracıyla evine götürüldü. Ali Alibeyler, "Kataraktan ameliyatı oldum hastaneye gidip gelmek için polislerden yardım istedim onlarda bize yardımcı oldu. Sabah geldiler götürdüler, şimdi de evime getirdiler. Teşekkür ediyorum" dedi.

Polis aracıyla ameliyata gidip geldi
Polis aracıyla ameliyata gidip geldi
Polis aracıyla ameliyata gidip geldi
Polis aracıyla ameliyata gidip geldi

Kahramanmaraş, Katarakt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polis aracıyla ameliyata gidip geldi - Son Dakika


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