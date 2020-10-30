Polis aracıyla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Hatay'da motosiklet ile polis aracı çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alperen M. (18) kullandığı 31 ACH 836 plakalı motosiklet ile seyir halinde bulunan polis ekip arabasıyla çarpıştı. Bunun üzerine kazaya karışan polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan Alperen M.'yi Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı. - HATAY