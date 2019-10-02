Son Dakika Haberleri: Polis aracıyla motosiklet çarpıştı; anne ve kızı yaralandı
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Polis aracıyla motosiklet çarpıştı; anne ve kızı yaralandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, sivil polis aracı ile motosiklet çarpıştı.

Polis aracıyla motosiklet çarpıştı; anne ve kızı yaralandı, System.String[]
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, sivil polis aracı ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Meryem Aksoy (31) ve 3 yaşındaki kızı Ceyda Aksoy yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa yönüne giden Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sivil polislerin içinde bulunduğu otomobil, aynı yönde seyreden Meryem Aksoy'un kullandığı 07 UN 804 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Aksoy ile beraberindeki kızı Ceyda Aksoy yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne ile kızı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Öte yandan polisin olay yerinde güvenlik önlemi almasına rağmen toplanan kalabalık, yaralı halde yerde yatan ve acı içinde kıvranan anne ile kızını, cep telefonlarıyla kaydetmek için birbirleriyle yarıştı. Polis, kalabalığı yaralıların durumunu tehlikeye düşürdükleri yönünde sık sık uyararak, geri çekilmeleri için ikaz etti.


Gazipaşa, Polis, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:44 Kaynak: DHA
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