POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS 4 YARALI - Son Dakika
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POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS 4 YARALI

20.05.2022 03:39
POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS 4 YARALI

ADANA'da polis aracıyla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.

ADANA'da polis aracıyla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis ekibi, destek amaçlı bir olaya giderken Türker T. yönetimindeki 01 TT 554 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Araçta sıkışan polis memurunun durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuru M.K. ile otomobildeki Türker T., Gazi Y. ve Hüseyin S., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır hasar alan polis aracı ve otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS 4 YARALI
POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS 4 YARALI
POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS 4 YARALI
POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS 4 YARALI
POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS 4 YARALI
POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS 4 YARALI

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Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS 4 YARALI - Son Dakika
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