Son dakika haberi | Polis aracıyla ticari taksi çarpıştı, kaza anı kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Polis aracıyla ticari taksi çarpıştı, kaza anı kameraya böyle yansıdı

02.03.2022 19:26

Bir son dakika haberine göre Polis aracıyla ticari taksi çarpıştı, kaza anı kameraya böyle yansıdı Beşiktaş'ta ara sokaktan çıkan polis aracına ticari taksi çarptı.

Polis aracıyla ticari taksi çarpıştı, kaza anı kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta ara sokaktan çıkan polis aracına ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan taksi, 4 araca zarar verirken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Saat 16.45 sıralarında Beşiktaş Yıldız Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan polis aracıyla caddede ilerleyen ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan ticari taksi park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla caddede trafik normale döndü.

Polis aracıyla ticari taksinin çarpıştığı anlar kamerada

Beşiktaş'ta ara sokaktan çıkan polis aracıyla ticari taksinin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis aracının ara sokaktan çıktığı ve o sırada caddede ilerleyen ticari taksinin çarpıştığı ve sonrasında yaşananlar görülüyor.

Son dakika haberi | Polis aracıyla ticari taksi çarpıştı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi | Polis aracıyla ticari taksi çarpıştı, kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi | Polis aracıyla ticari taksi çarpıştı, kaza anı kameraya böyle yansıdı

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Beşiktaş, Taksi, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Polis aracıyla ticari taksi çarpıştı, kaza anı kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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