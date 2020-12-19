İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı - Son Dakika

İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı

19.12.2020 23:20

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracıyla İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından açıklama yayınlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili bir polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Daha önce de İstanbul Beyoğlu'nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satarak gündeme gelen İranlı YouTuber Milad Hatemi, polis aracıyla İstanbul'da tur attı, videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, "Türk yasalarını tanımayan, adeta dalga geçen, küstah ve kanunsuz adam İran uyruklu Milad Hatemi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde elini kolunu sallayarak dolaşması, sokağa çıkma yasağı esnasında polis otosu kullanması, hukukun ve göç politikasının geldiği noktayı gösteriyor" diyerek tepki gösterdi.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiğini ve polis aracının Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirterek ilgili polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı:

"M.H.F. isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken M.H.F. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır.'' denildi.

İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı
İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı

Muhammed Hatemi, Polis Memuru, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut "istifa edecek" iddialarını yalanladı Rıdvan Dilmen: 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın, Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim? FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli         
23:11
Son Dakika: Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi Son Dakika: Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi         
22:04
Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı         
21:24
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 23:55:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei