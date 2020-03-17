Polis araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Polis araçları dezenfekte edildi

26 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis araçları korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Polis araçları dezenfekte edildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis araçları korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.


Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün ülkemizde de görülmesi üzerine İnegöl Belediyesi şehrin tamamında bir dizi tedbir aldı. Toplu kullanım alanlarıyla başlayan dezenfekte çalışmaları dahilinde İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bütün polis araçları da dezenfekte edildi. Belediye ekipleri emniyet binası bahçesinde toplanan polis araçlarını ilaçladı. - BURSA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:23 Kaynak: İHA
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