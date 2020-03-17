Polis araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Polis araçları dezenfekte edildi
26 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis araçları korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:23 Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis araçları korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün ülkemizde de görülmesi üzerine İnegöl Belediyesi şehrin tamamında bir dizi tedbir aldı. Toplu kullanım alanlarıyla başlayan dezenfekte çalışmaları dahilinde İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bütün polis araçları da dezenfekte edildi. Belediye ekipleri emniyet binası bahçesinde toplanan polis araçlarını ilaçladı. - BURSA
Son Dakika Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Babamı öldürdüm, annemi yaraladım diye bağıran saldırgan, bacağından vurularak yakalanabildi