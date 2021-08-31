Polis araçları gelin arabasına eskortluk yaptı - Son Dakika

Polis araçları gelin arabasına eskortluk yaptı
31.08.2021 23:22
Devrek İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça'nın şoförü polis memuru Abdullah Güdük'ün gelin arabasına Devrek Emniyet Müdürlüğü ekip araçları eskortluk yaptı.
Devrek İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça'nın şoförü polis memuru Abdullah Güdük'ün gelin arabasına Devrek Emniyet Müdürlüğü ekip araçları eskortluk yaptı.
Devrek İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça'nın şoförü polis memuru Abdullah Güdük dünya evinde girdi. Çaycuma ilçesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen düğüne giden gelin arabasına Devrek Emniyet Müdürlüğü ekip araçları eskortluk etti. Çaycuma'nın en işlek noktalarından Seka Caddesi'nde Devrek Emniyet Müdürlüğü ekip araçları sirenlerini açarak ve tepe lambalarını yakarak gelin arabasıyla birlikte tur attı.
(İHA)
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