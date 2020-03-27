Polis araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

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Polis araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi
6 saat önce
Polis araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi Karaman'da emniyet müdürlüğüne ait tüm ekip arabaları korona virisüne karşı dezenfekte edildi.
Polis araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi
KARAMAN - Karaman'da emniyet müdürlüğüne ait tüm ekip arabaları korona virisüne karşı dezenfekte edildi.
Korona virüsünün Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından her alanda dezenfekte çalışmaları başladı. Karaman Belediyesi toplu ulaşım araçlarını dezenfekteden geçirirken, Karaman Emniyet Müdürlüğü de sivil ve resmi polis araçlarını dezenfekte ettirdi. Hamidiye Mahallesinde bulunan Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne gelen polis araçları, maskeli ve eldivenli görevliler tarafından tek tek dezenfekte edildi. Bir saat süren dezenfekte çalışmalarında yaklaşık 100'e yakın polis aracı ilaçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:20 Kaynak: İHA
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