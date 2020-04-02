Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı - Son Dakika

Kocaeli'de trafik polisleri ilçe girişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.



Korona virüsün önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında Kocaeli Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe çıkışlarında kontrol noktaları oluşturarak araç sürücülerine uyarılarda bulunuyor. İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı ve Derince ilçesi D-100 karayolunda oluşturan uygulama noktalarında trafik polisleri araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolculara korona virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anlatıp, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları uyarısında bulundu. Evde sıkıldığı için ya da zorunlu olmayan işlerini yapmak için evinden çıktığını söyleyen sürücülere de uyarılarda bulunan ekipler, yolcu taşıma araçlarında da kapasite kuralı gereğince kontroller yaptı.



"İnsanlar tur atmak için evden çıkıyor"



Polis ekiplerinin uyarılarda bulunduğu sürücülerden Cihan Mutlu, işi nedeniyle dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirterek, "İşimiz için çıkmamız gerekiyor. Mart ayı faturalarımızı muhasebeciye ulaştırmam gerekiyordu. Önlemlerimizi aldık. İş yerimizde çalışan arkadaşlarımız maskelerini takıyor. Şu anda ben de aracımda kendi steril ortamımı oluşturduğum için maskemi çıkarttım. Özellikle her yere girdiğimde, çıktığımda kolonyayla ellerimi yıkıyorum. Ben mecburum çıkmaya. İnsanlar tur atmak için evden çıkıyor. Bu insanlar bu kontrolleri bilmedikleri için bu durum trafiğin şişmesine neden oldu. İnsanları evde tutmaya zorluyoruz. Artık evde televizyon izlemekten sıkıldılar, güzel programlar yapılsın. İnsanlar en azından izleyecek güzel şeyler bulsun. Ben bakıyorum izleyecek hiçbir şey yok. İnsanlar tabii ki kendilerini dışarı atar" dedi. - KOCAELİ