Polis araçlarına çarpan alkollü sürücüye 10 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis araçlarına çarpan alkollü sürücüye 10 bin lira ceza - Son Dakika

Polis araçlarına çarpan alkollü sürücüye 10 bin lira ceza

6 saat önce

KONYA'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü Murat Uyanık, kendisini durdurmak isteyen polislerin içinde bulunduğu iki araca çarptı.

Polis araçlarına çarpan alkollü sürücüye 10 bin lira ceza, System.String[]

KONYA'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü Murat Uyanık, kendisini durdurmak isteyen polislerin içinde bulunduğu iki araca çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan Uyanık, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 1.03 promil alkollü olduğu öğrenilen Uyanık'a, 10 bin 465 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sıralarında Yeni İstanbul Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri 42 EY 469 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, dur ihtarına uymayıp, kaçması üzerine polisle şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Sürücü Bosna Herkek Mahallesi'nde kendisini durdurmak isteyen Atakan Dere idaresindeki 42 A 0775 plakalı ekip otosuna çarptı. Bu ekip aracı da Hasan Bardakçı idaresindeki 42 A 0777 plakalı ekip otosuna çarptı. Kazanın ardından aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Murat Uyanık, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazada yaralanan olmadı.

1.03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülen Murat Uyanık'ın yapılan alkol testinde 1.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Uyanık'a çeşitli maddelerden toplam 10 bin 465 lira para cezası uygulandı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den yerli otomobil için ilk yorum
Murat Kekilli, yerli otomobile yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız

Son Dakika Haberleri
19:56 Mesan otomobil sektörüne girdi, hedefe yerli otoyu koydu - Son Dakika
19:56 Gazeteci Murat İde'ye saldırı - Son Dakika
19:55 AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci başladı - Son Dakika
19:53 Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza - Son Dakika
19:53 İnegöl'e Değer Katanlar Vefa Gecesinde Buluştu - Son Dakika
19:17 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Son Dakika
18:29 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 19:58:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis araçlarına çarpan alkollü sürücüye 10 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]