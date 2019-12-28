Polis araçlarına çarpan alkollü sürücüye 10 bin lira ceza - Son Dakika

KONYA'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü Murat Uyanık, kendisini durdurmak isteyen polislerin içinde bulunduğu iki araca çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan Uyanık, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 1.03 promil alkollü olduğu öğrenilen Uyanık'a, 10 bin 465 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sıralarında Yeni İstanbul Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri 42 EY 469 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, dur ihtarına uymayıp, kaçması üzerine polisle şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Sürücü Bosna Herkek Mahallesi'nde kendisini durdurmak isteyen Atakan Dere idaresindeki 42 A 0775 plakalı ekip otosuna çarptı. Bu ekip aracı da Hasan Bardakçı idaresindeki 42 A 0777 plakalı ekip otosuna çarptı. Kazanın ardından aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Murat Uyanık, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazada yaralanan olmadı.

1.03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülen Murat Uyanık'ın yapılan alkol testinde 1.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Uyanık'a çeşitli maddelerden toplam 10 bin 465 lira para cezası uygulandı.