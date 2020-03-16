Polis araçlarına dezenfekte - Son Dakika

Polis araçlarına dezenfekte
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Kütahya Belediyesi, Korona virüs (COVID-19) hastalığına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:06 Kaynak: İHA
Kütahya Belediyesi, Korona virüs (COVID-19) hastalığına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda halk sağlığını ön planda tutarak şehrimizin farklı bölgelerinde çalışmalarını titizlikle sürdüren Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet araçlarını detaylı bir şekilde ilaçlayarak dezenfekte etti. - KÜTAHYA
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