Polis araçlarına korona virüs tedbiri - Son Dakika

- Polis araçlarına korona virüs tedbiri

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis araçları korona virüs tehlikesine karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Korona virüse karşı devlet kurumlarında alınan önlemler artarak devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde ilaçlama çalışması yaptı.

İlk olarak Emniyet Müdürlüğü binasında yapılan çalışmada, binanın içerisi, kapı araları ve ulaşılması zor yerlere kadar ilaçlama yapıldı. Ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde bulunan araçların tamamı detaylı şekilde ilaçlandı.

İlacın hem olası virüsü öldürdüğü, hem de bir süre koruma sağladığı dile getirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, kamu kurumlarını ilaçlama çalışmalarına devam edileceği bildirildi.