İstanbul'da polis araçlarının yanında silahlı pozlar veren genç yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da polis araçlarının yanında silahlı pozlar veren genç yakalandı

İstanbul\'da polis araçlarının yanında silahlı pozlar veren genç yakalandı
Son Güncelleme: 12.09.2023 15:25

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis araçlarının yanında silahla fotoğraf çekilen 17 yaşındaki M.A. kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte gözaltına alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, M.A'nın Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirildiği belirtildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis araçlarının yanında silahla fotoğraf çekilen 17 yaşındaki M.A. kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Polis araçlarının yanında silahlı fotoğraflar çekip paylaşan genç gözaltına alındı

ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİNE İNTİKAL ETTİRİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "07.09.2023 günü sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde, elinde silah ile polis araçları yanında çekildiği fotoğrafları paylaştığı görülen şahsın M.A (17) olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Gaziosmanpaşa'da paylaşımlarda kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte gözaltına alınmıştır. M.A. Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi.

Polis araçlarının yanında silahlı fotoğraflar çekip paylaşan genç gözaltına alındı

İşte Valilik açıklaması:

Polis araçlarının yanında silahlı fotoğraflar çekip paylaşan genç gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da polis araçlarının yanında silahlı pozlar veren genç yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da polis araçlarının yanında silahlı pozlar veren genç yakalandı - Son Dakika
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