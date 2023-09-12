İstanbul\'da polis araçlarının yanında silahlı pozlar veren genç yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis araçlarının yanında silahla fotoğraf çekilen 17 yaşındaki M.A. kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "07.09.2023 günü sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde, elinde silah ile polis araçları yanında çekildiği fotoğrafları paylaştığı görülen şahsın M.A (17) olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Gaziosmanpaşa'da paylaşımlarda kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte gözaltına alınmıştır. M.A. Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi.
İşte Valilik açıklaması:
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