Son dakika haberi | Arama yapmak isteyen polise silah çekti... Üzerinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Arama yapmak isteyen polise silah çekti... Üzerinden uyuşturucu madde çıktı

16.10.2022 14:37

Son dakika haberi: Arama yapmak isteyen polise silah çekti.

Arama yapmak isteyen polise silah çekti... Üzerinden uyuşturucu madde çıktı

İSTANBUL - Bağcılar'da polis ekiplerinin şüphe üzerinde durduğu motosikletli şahıslar, polisin arama yapacağı sırada silah çekip arama yaptırmak istemedi. Polis müdahale ederek silahı elinden aldığı şüpheli şahısların üzerinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile suç organizasyonlarının deşifre edilerek şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına sürdürüyor. Bu çerçevede Bağcılar'da çalışmalarına devam eden polis ekipleri, Kirazlı Mahallesinde şüphe üzerine bir motosikleti durdurarak üzerindeki 2 şahsı aramak istedi. Bu sırada şahıslardan bir tanesi polis ekiplerine silah çekerek, arama yaptırmamak için direndi. Müdahale eden polis ekipleri elinden silahı aldığı şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde şahısların emniyette kaydı bulunan F.Ç. ve S.U. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların üzerinde arama yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ele geçirdi. Emniyete götürülen şahıslar, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Arama yapmak isteyen polise silah çekti... Üzerinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Arama yapmak isteyen polise silah çekti... Üzerinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
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