POLİS ARAMASINDAN KAÇTI, MEYVE SATILAN KAMYONETE ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel POLİS ARAMASINDAN KAÇTI, MEYVE SATILAN KAMYONETE ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika

POLİS ARAMASINDAN KAÇTI, MEYVE SATILAN KAMYONETE ÇARPTI: 3 YARALI

53 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAŞişli'de içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak arama noktasından kaçtı.

POLİS ARAMASINDAN KAÇTI, MEYVE SATILAN KAMYONETE ÇARPTI: 3 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli'de içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak arama noktasından kaçtı. Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim istikametine doğru kaçan otomobil, meyve satıla kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 01: 00 sıralarında Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayan 34 PP 6225 plakalı otomobil sürücüsü, Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim istikametine doğru kaçmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde kasasında meyve yüklü 34 COR 548 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet park halindeki Yunanistan uyruklu NKH-1508 plakalı otobüse çarparken meyveler de yola saçıldı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile, kamyonette meyve satışı yapan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Mecidiyeköy-Taksim istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Kaldırıma dökülen meyveler

- Polis ekiplerinin çalışması

-Oluşan trafik

-Polislerin otomobili araması

-Belediye ekiplerinin kaldırımı temizlemesi

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:18 Kaynak: DHA
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