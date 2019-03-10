Polis Aramayı Bıraktı! Cinayet Masası Bakacak
1 saat önce
CİNAYET masası ekibi, bin 200 civarında ihbarı değerlendiriyor.
CİNAYET masası ekibi, bin 200 civarında ihbarı değerlendiriyor. Olayı aydınlığa kavuşturmak için soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Rebecca, kayıplara karşıtığı gün enişte ve ablasının evindeydi. Telefon görüşmelerini inceleyen polis, kızın eniştesinden şüpheleniyor. Enişte şüpheli olarak cezaevinde tutuluyor. Polis, kızın eniştesine ait otomobilin kaybolma tarihinden bir gün sonra gece saat 22.40 civarında Berlin-Frankfurt an der Oder istikametine gittiğini tespit etti. Araçta yapılan aramada bagajda Rebecca'nın saç izine rastlandı. Ancak enişte tüm suçlamaları reddediyor ve konuşmuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:35
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