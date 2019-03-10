Son Dakika Haberleri: Polis Aramayı Bıraktı! Cinayet Masası Bakacak

Polis Aramayı Bıraktı! Cinayet Masası Bakacak

1 saat önce

CİNAYET masası ekibi, bin 200 civarında ihbarı değerlendiriyor.

Polis Aramayı Bıraktı! Cinayet Masası Bakacak, System.String[]
CİNAYET masası ekibi, bin 200 civarında ihbarı değerlendiriyor. Olayı aydınlığa kavuşturmak için soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Rebecca, kayıplara karşıtığı gün enişte ve ablasının evindeydi. Telefon görüşmelerini inceleyen polis, kızın eniştesinden şüpheleniyor. Enişte şüpheli olarak cezaevinde tutuluyor. Polis, kızın eniştesine ait otomobilin kaybolma tarihinden bir gün sonra gece saat 22.40 civarında Berlin-Frankfurt an der Oder istikametine gittiğini tespit etti. Araçta yapılan aramada bagajda Rebecca'nın saç izine rastlandı. Ancak enişte tüm suçlamaları reddediyor ve konuşmuyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:35 

Polis, Güncel
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