Polis Aramayı Bıraktı! Cinayet Masası Bakacak

CİNAYET masası ekibi, bin 200 civarında ihbarı değerlendiriyor.

CİNAYET masası ekibi, bin 200 civarında ihbarı değerlendiriyor. Olayı aydınlığa kavuşturmak için soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Rebecca, kayıplara karşıtığı gün enişte ve ablasının evindeydi. Telefon görüşmelerini inceleyen polis, kızın eniştesinden şüpheleniyor. Enişte şüpheli olarak cezaevinde tutuluyor. Polis, kızın eniştesine ait otomobilin kaybolma tarihinden bir gün sonra gece saat 22.40 civarında Berlin-Frankfurt an der Oder istikametine gittiğini tespit etti. Araçta yapılan aramada bagajda Rebecca'nın saç izine rastlandı. Ancak enişte tüm suçlamaları reddediyor ve konuşmuyor.

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