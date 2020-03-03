Polis aranan 19 kişiyi yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis aranan 19 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Polis aranan 19 kişiyi yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 19 kişiyi yakaladı.

Polis aranan 19 kişiyi yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 19 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 19 kişiyi Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ilçesi ve İl merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini kanlar içinde buldu
SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar: Türkiye bu alanda dünyanın en iyilerinden Fuhuş operasyonu şüphelileri oyuncak ayının içine para ve tabanca saklamış İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:35:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis aranan 19 kişiyi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]