Polis aranan 19 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 19 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 19 kişiyi Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ilçesi ve İl merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR