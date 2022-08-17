Polislerin ziyaretinden çok mutlu olan Hüseyin Kayra Öncü, büyüyünce polis olmak istediğini söyledi. - ERZİNCAN

Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TDP polislerinden 8 yaşındaki Hüseyin'e sürpriz ziyaret - Son Dakika

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