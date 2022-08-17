TDP polislerinden 8 yaşındaki Hüseyin'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

TDP polislerinden 8 yaşındaki Hüseyin'e sürpriz ziyaret

17.08.2022 09:06
TDP polislerinden 8 yaşındaki Hüseyin'e sürpriz ziyaret

Polis aşığı 8 yaşındaki Hüseyin Kayra Öncü'ye Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerince sürpriz ziyarette bulunuldu.

Polis aşığı 8 yaşındaki Hüseyin Kayra Öncü'ye Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerince sürpriz ziyarette bulunuldu.

TDP polislerince gerçekleştirilen hane ziyaretleri çerçevesinde; polisleri çok seven ve polislerle tanışmak isteyen 8 yaşındaki Hüseyin Kayra Öncü, evinde ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. Ziyaret sonunda Hüseyin Kayra'ya ikametinin önünde bekleyen polis aracının özellikleri tanıtılarak mutluluğuna ortak olundu.

Polislerin ziyaretinden çok mutlu olan Hüseyin Kayra Öncü, büyüyünce polis olmak istediğini söyledi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
23. yıl dönümünde Marmara depreminde hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı 23. yıl dönümünde Marmara depreminde hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TDP polislerinden 8 yaşındaki Hüseyin'e sürpriz ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:43 Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi
08:43 Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu
08:10 Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?
08:36 Drift yapıp tartıştığı aracın camlarını yumruklayan kamyonet şoförüne ceza yağdı
04:03 23. yıl dönümünde Marmara depreminde hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı
01:24 Eşi ile tartıştığı kişiyi öldürdü! Sosyal medya paylaşımı 'pes' dedirtti
00:59 Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış
00:36 Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü
00:21 Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet hızında cevap: Asla kalkışamazlar
23:59 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gülümseten seçim sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 09:06:41. #1.11#
SON DAKİKA: TDP polislerinden 8 yaşındaki Hüseyin'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement