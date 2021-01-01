Polis, Ataşehir'de bir aracın gizli bölmesine saklanan ruhsatsız silah ele geçirdi - Son Dakika

Ataşehir ilçesinde polis ekiplerinin uygulamasında bir aracın gizli bölmesi içine saklanmış ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinde ilçe genelinde uygulama yaptı.

Uygulamada polis ekipleri, İçerenköy Mahallesinde şüpheli hareketler sergileyen bir otomobil sürücüsünü durdurdu.

Araç sürücüsü Murat Ü., isimli şahsın yapılan üst aramasında ve yapılan sorgulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Polis ekipleri, otomobil içinde yaptıkları incelemede ise direksiyonun altında yapılan bir gizli bölmede 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 9 fişek ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan Murat Ü. "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.