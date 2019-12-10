Son Dakika Haberleri: Polis atıyla birlikte evcil hayvan dükkanını teftiş etti
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Polis atıyla birlikte evcil hayvan dükkanını teftiş etti

6 saat önce

ABD'nin Louisiana eyaletinde atlı polis evcil hayvan dükkanını atıyla birlikte teftiş etti.

Polis atıyla birlikte evcil hayvan dükkanını teftiş etti, System.String[]

ABD'nin Louisiana eyaletinde atlı polis evcil hayvan dükkanını atıyla birlikte teftiş etti.

Louisiana eyaleti Slidell kenti polis teşkilatına bağlı atlı polis memuru Robert 'Mongo' Crowell ve atı Misfit evcil hayvan dükkanını teftişe gitti. Dükkanı atıyla birlikte teftiş eden polis memuru yaklaşan Noel Tatili için dükkanları denetlediklerini belirtti. Ayrıca evcil hayvan dükkanına bütün hayvanların tasmaları olması halinde girebileceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-atlı bir çift polis devriyesi dükkana yaklaşıyor

-atlı polislerden biri dükkanın kağısında atından iniyor

-polis atıyla birlikte dükkana giriyor

-dükkandaki müşteriler polisin atını seviyor

-polis memuru atıyla birlikte dükkandan ayrılıyor


Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:51 Kaynak: DHA
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