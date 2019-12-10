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Polis atıyla birlikte evcil hayvan dükkanını teftiş etti
6 saat önce
ABD'nin Louisiana eyaletinde atlı polis evcil hayvan dükkanını atıyla birlikte teftiş etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:07 Kaynak: DHA
ABD'nin Louisiana eyaletinde atlı polis evcil hayvan dükkanını atıyla birlikte teftiş etti.
Louisiana eyaleti Slidell kenti polis teşkilatına bağlı atlı polis memuru Robert 'Mongo' Crowell ve atı Misfit evcil hayvan dükkanını teftişe gitti. Dükkanı atıyla birlikte teftiş eden polis memuru yaklaşan Noel Tatili için dükkanları denetlediklerini belirtti. Ayrıca evcil hayvan dükkanına bütün hayvanların tasmaları olması halinde girebileceğini ifade etti.
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