Polis atlarına teneke ve davullu eğitim - Son Dakika
Üye Girişi

Polis atlarına teneke ve davullu eğitim

02.06.2022 09:51
Polis atlarına teneke ve davullu eğitim

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis grup amirliğindeki atlar, gürültülü ortamlarda sakinliklerini koruyabilmeleri için teneke ve davul eşliğinde eğitiliyor.

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis grup amirliğindeki atlar, gürültülü ortamlarda sakinliklerini koruyabilmeleri için teneke ve davul eşliğinde eğitiliyor. Atlara, sahiller için de şezlong ve şemsiyeli parkurda eğitim veriliyor.

Toplumsal olaylara müdahale, sosyal ve kültürel etkinliklerde güvenlik önlemi, yaz sezonunda ise plajlarda devriye görevlerine katılan atlı polislerin eğitimine ara vermeden devam ediliyor. Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisindeki Atlı Polis Birliği'nde görev yapan 8 personel ayrıca 6 görev atının eğitim ve bakımından sorumlu. Devriye görevi olmadığı her gün eğitim yapıldığını anlatan Antalya Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakkı Arslan, atların her türlü zor şarta göre eğitildiğini söyleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Atlı polislerin sahil bandında, araçların giremediği yerlerin yanı sıra tören ve spor müsabakalarında görev yaptığını ifade eden Arslan, "Atlı polisin atları her an göreve hazır olmak adına sürekli eğitim almaktadır. Ayrıca Antalya'mıza gelen yerli ve yabancı turistlerin sakin ve huzurlu, en önemlisi güvenli şekilde tatillerini geçirmeleri için gerekli tedbirleri alan Antalya polisine, atlı polisimiz de katkıda bulunuyor. Sahil bandında turistlerin güvenliğini temin ediyoruz" dedi.Arslan, "Sportif müsabakalarda çok sayıda meşale yakılmakta, bununla birlikte çıkan duman etrafa yayılmaktadır. Spor müsabakalarında, aynı zamanda aşırı gürültü ortaya çıkmaktadır. Bu eğitimler sayesinde atların gürültüye, kalabalığa ve meşale gibi unsurlara karşı duyarlılığı azalarak, korku ve ürkmesi en aza indiriliyor. Sahil bandında devriye görevi yapan atlarımızı özel eğitim alanında bir dizi teste tabi tutuyoruz. Şezlong ve güneş şemsiyelerinin arasında yürüterek bu tür materyallere karşı alışkanlık kazanmayı ve ürkmemeyi öğreniyorlar. Şezlongların üzerinde de yardımcı personel oturuyor ve atların insanlara karşı da duyarlılıkları törpüleniyor" ifadelerini kullandı.SAHİL DEVRİYESİNDE YOĞUN İLGİAtlı Polis Birliği, sahil devriye görevinde yerli ve yabancı tatilcilerden de ilgi görüyor. Özel eğitimli atlar, eğitimli polis binicileriyle görev yapıyor. Devlet demirbaşları içerisinde yer alan polis atlarıyla vatandaşlar fotoğraf çektiriyor.Atlı polisi görünce yanlarına giderek atı seven Tuğba Şakar, "Atları normalde de çok seviyorum, onları sahil yürüyüşüm sırasında gördüğümde çok mutlu oluyorum. Polislerimizi ve atlarını gördüğümüzde hem kendimizi güvende hissediyor hem de atları sevme imkanı yakalıyoruz" dedi.

Ailesiyle birlikte Hollanda'dan tatile gelen Nihal Yıldız da "Çok güzeller. Ben atları çok seviyorum. Çok hoşuma gitti, gurur verici" diye konuştu.


Polis atlarına teneke ve davullu eğitim
Polis atlarına teneke ve davullu eğitim
Polis atlarına teneke ve davullu eğitim
Polis atlarına teneke ve davullu eğitim
Polis atlarına teneke ve davullu eğitim
Polis atlarına teneke ve davullu eğitim
Polis atlarına teneke ve davullu eğitim
YORUMLAR
500
Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis atlarına teneke ve davullu eğitim - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Galatasaray orta sahayı ona emanet edecek! Dortmund'la sözleşmesi sona eren Axel Witsel liste başı
09:43 Johnny Depp'e karşı açtığı hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde
09:36 Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
09:11 Düğün sırasında gelinliğinin altından kan sızmaya başlayan gelin büyük panik yaşadı
09:08 Spor Toto 1.lig'de final karşılaşması! Süper Lig'e çıkacak son takım netleşecek
09:04 Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı
09:04 Barış Akarsu filminde başrolde yer alacaktı, verdiği yanıtlar ve tavrıyla rolünü kaybetti! Tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılık açıklaması...
08:56 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sorusuna yanıt geldi: Yarın erken seçimi ilan et, aynı gün adayımızı açıklayalım! Var mı sende o yürek?
08:51 Survivor All Star'a eleme heyecanı! Adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu
08:12 Uğur Dündar'a hakaret suçlamasıyla dava açıldı, mahkeme 11 ay 20 günlük hapis cezası verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 09:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Polis atlarına teneke ve davullu eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement